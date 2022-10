POL-GF: Untersuchungshaft nach Raub auf Tankstelle - gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Gifhorn (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag führten Beamte der Polizei Gifhorn eine Kontrolle in der Gifhorner Fußgängerzone durch. In etwa sechzig Minuten wurden 26 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer festgestellt, die verbotswidrig durch den Steinweg fuhren, sechs davon waren Kinder oder Jugendliche. Alle zeigten sich einsichtig und setzten ihre Wege schiebend fort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

