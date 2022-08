Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Isselburg (ots)

Unfallzeit: 18.08.2022, 18:45 Uhr; Unfallort: Isselburg, Industriestraße Ein Schwerverletzter, drei Leichtverletzte und ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich: So lautet die Bilanz einer Kollision zweier Pkw, zu der es am Donnerstag in Isselburg gekommen ist. Ein 18-Jähriger war gegen 18.45 Uhr auf dem Münsterdeich unterwegs und wollte nach ersten Erkenntnissen zunächst nach rechts in die Schüttensteiner Straße abbiegen. Der Isselburger entschied sich jedoch kurzfristig, die bevorrechtigte Industriestraße in Richtung Dreibömerweg zu queren. Dabei stieß er mit dem Wagen eines 70-jährigen Bocholters zusammen, der auf der Industriestraße in Richtung Schüttensteiner Straße fuhr. Der 18-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus; der 70-Jährige erlitt ebenso wie ein 17-Jähriger und ein 18-jähriger Insasse des Isselburgers leichte Verletzungen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell