Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigtensuche nach Parkplatzunfall

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 17.08.2022, 15:30 Uhr; Unfallort: Bocholt, Südwall Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Bocholt ein parkendes Fahrzeug angefahren. Die Polizei sucht nun den Geschädigten, der einen silberfarbenen Pkw fuhr. Der Verursacher gibt an, den Schaden an seinem Wagen erst nachträglich entdeckt zu haben. Das Geschehen spielte sich gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz am Südwall ab. Das Verkehrskommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (to)

