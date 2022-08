Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden Industriestraße/Münsterdeich/Schüttensteiner Straße

Isselburg (ots)

Gegen 18:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Isselburger mit seinem Pkw, in dem sich zwei Mitfahrer befanden, den Münsterdeich. An der Kreuzung Industriestraße/Münsterdeich/Schüttensteiner Straße beabsichtigte er geradeaus in den Dreibömerweg zu fahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw eines 70-jährigen Bocholters, der die Schüttensteiner Straße in Richtung Industriestraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem sich der 18-jährige Isselburger schwer und der 70-jährige Bocholter leicht verletzte. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Mitfahrer des Isselburgers, ein 17-jähriger und ein 18-jähriger Mann (beide ebenfalls aus Isselburg) wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

