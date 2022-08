Bocholt (ots) - Tatzeit: 18.08.2022, 03:20 Uhr bis 04:00 Uhr; Tatort: Bocholt, Friesenstraße Eine Geldkassette und einen Tresor haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt aus einem Hotel gestohlen. Um in die Räume an der Friesenstraße zu gelangen, hatten sich die Täter mit Gewalt an einer Tür zu schaffen gemacht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für ...

