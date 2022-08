Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Bei Kollision schwer verletzt

Bocholt-Mussum (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine Autofahrerin am Mittwoch, 17.08.2022, bei einem Verkehrsunfall in Bocholt-Mussum zugezogen. Die 65-Jährige hatte die Mussumer Ringstraße gegen 18.10 Uhr in Richtung Mussum aus Richtung Liederner Straße kommend befahren. Die Bocholterin bremste ab, um nach rechts in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Aus ungeklärter Ursache schwenkte sie dabei jedoch zurück in Richtung Mussumer Ringstraße. Es kam zur Kollision mit dem Wagen eines 56-Jährigen aus Oost Gelre (NL), der zuvor hinter ihr in gleicher Richtung gefahren war. Die Frau kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. (to) tzt Schwere Verletzungen hat sich eine Autofahrerin am Mittwoch, 17.08.2022, bei einem Verkehrsunfall in Bocholt-Mussum zugezogen. Die 65-Jährige hatte die Mussumer Ringstraße gegen 18.10 Uhr in Richtung Mussum aus Richtung Liederner Straße kommend befahren. Die Bocholterin bremste ab, um nach rechts in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Aus ungeklärter Ursache schwenkte sie dabei jedoch zurück in Richtung Mussumer Ringstraße. Es kam zur Kollision mit dem Wagen eines 56-Jährigen aus Oost Gelre (NL), der zuvor hinter ihr in gleicher Richtung gefahren war. Die Frau kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell