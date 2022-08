Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bus-Kasse entwendet

Bocholt (ots)

Eine Geldkassette hat ein Unbekannter in Bocholt aus einem Bus gestohlen. Das Geschehen spielte sich am Mittwoch, 17.08.2022, zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr am Europaplatz ab. Der Bus hatte in dieser Zeit dort gestanden. Als der Fahrer zurückkehrte, entdeckte er den Diebstahl. Zu einem möglichen Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 30 Jahre alt, gelockte, mittellange blonde Haare, braunes T-Shirt. Um Hinweise bittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

