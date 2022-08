Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - "Fahrradlager" wirft Fragen auf

Bocholt (ots)

Woher stammen die Fahrräder und Pedelecs? Eine schlüssige Antwort auf diese Frage sind jetzt drei Männer in Bocholt schuldig geblieben. Auf ein regelrechtes Fahrradlager gestoßen waren Polizeibeamte im Keller eines Hauses an der Ludwigstraße nach Hinweisen aus der Bevölkerung am Mittwoch, 17.08.2022. Dort befanden sich circa 20 hochwertige Pedelecs und Ersatzteile - und drei 26, 30 und 42 Jahre alte Bocholter. Die Beamten nahmen sie vorläufig fest: Im Raum steht der Verdacht, dass es sich bei den Rädern um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen dauern an. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell