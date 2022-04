Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sachbeschädigungen - Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Sachbeschädigungen

Die Polizei ermittelt nach zwei Sachbeschädigungen in Neustadt und bittet um sachdienliche Hinweise. Im ersten Fall liegt die Tatzeit vor Mittwoch, 13. April. An diesem Tag um 08 Uhr wurde am Kultur- und Bürgerzentrum in der Querallee eine beschädigte Außenlampe festgestellt. Nachdem sich bei der Stadt niemand zur Schadensregulierung meldete, erstattete die Stadt nunmehr eine Strafanzeige. Gleiches gilt für Schäden an der öffentlichen Toilette im Historischen Rathaus in der Marktstraße. Hier wurde der Schaden am Donnerstag, 21. April festgestellt. Beschädigt waren eine Scheibe, ein Waschbecken und ein Spiegel. Der Gesamtschaden bei beiden Taten beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinwiese in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Martin Ahlich

