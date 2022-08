Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Kellereinbrüche

Bocholt (ots)

Aus dem Keller eines Hauses in Bocholt haben Unbekannte drei Plattenspieler gestohlen. Zu der Tat kam es zwischen Montag, 15., und Mittwoch, 17.08.2022. Bei der Tatbeute handelt es sich um drei identische Geräte vom Typ Technics SL1210, der Tatort liegt an der Viktoriastraße. Ein weiterer Diebstahl aus einem Keller ereignete sich unweit davon an der Schwartzstraße: Dort erbeuteten Unbekannte drei Steuerungseinheiten für Pedelecs sowie zwei Akkus, allesamt der Marke Bosch. Dazu kam es zwischen Dienstag, 16., und Mittwoch, 17.08.2022. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

