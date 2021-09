Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover: Hannover-Döhren: Drei Waffen nach vorangegangener Bedrohung gefunden

Hannover (ots)

Am Mittwochmittag haben mehrere Einsatzkräfte der Polizei zwei Objekte nach Waffen durchsucht. Zuvor war mindestens eine Pistole bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mitgeführt worden. Drei Pistolen wurden bei den Durchsuchungen aufgefunden.

Bereits am 05.09.2021 und am 06.09.2021 kam es im hannoverschen Stadtteil Bemerode zu den Auseinandersetzungen. Am Mittag des 07.09.2021 erlangte das Polizeikommisariat Hannover-Döhren Kenntnis darüber, dass eine Person dabei eine Pistole bei sich getragen hat. Über die Staatsanwaltschaft Hannover wurden durch das Amtsgericht Hannover Durchsuchungsbeschlüsse für ein Wohnhaus in Bemerode, vor dem sich die Auseinandersetzungen abgespielt hatten, und ein Wohnhaus in Hannover-Davenstedt, in dem zwei der dabei Beteiligten gemeldet sind, erlassen.

Am Nachmittag erfolgte der Zugriff auf beide Objekte. Das Wohnhaus in Bemerode wurde durch Spezialeinheiten des Landeskriminalamts Niedersachen und der Polizeidirektion Hannover durchsucht. Das Wohnhaus in Davenstedt durch Interventionskommandos der Polizeiinspektion Besondere Dienste.

In Bemerode wurden eine Schreckschusswaffe und eine Softair-Pistole gefunden. Ein 48-Jähriger und sein 15-jähriger Sohn wurden in Gewahrsam genommen. In Davenstedt wurde eine weitere Schreckschusswaffe gefunden.

Beide in Gewahrsam genommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wird nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung, einer Bedrohung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz gegen die beiden und einen weiteren 14-jährigen Sohn ermittelt. /ms, amn

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell