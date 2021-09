Polizeidirektion Hannover

POL-H: Infotelefon der Polizei Hannover: Sie fragen - die Präventionsexperten antworten

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 16.09.2021, stehen die Präventionsexperten der Polizeidirektion Hannover interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder am Telefon Rede und Antwort.

"Wir werden das Infotelefon auch weiterhin anbieten", sagt Polizeihauptkommissar Uwe Bollbach. "Auf diesem zusätzlichen Weg können wir die individuellen Fragen der Ratsuchenden schnell beantworten und Tipps zu den unterschiedlichsten Präventionsthemen geben."

Die Polizeidirektion Hannover schaltet das Infotelefon am Donnerstag, 16. September 2021, von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu verschiedenen Präventionsthemen wie zum Beispiel:

- neuer Dienstausweis der Polizei - Sicherheit im Straßenverkehr/ Nutzung von E-Scootern - Wohnungseinbruchschutz - Betrug im Internet (u.a. Fakeshop) - Häusliche Gewalt und Stalking - Enkeltrick/Anrufe falscher Polizeibeamter - Kinder/Jugendliche und Gefahren im Internet

Haben Sie Fragen zu diesen oder anderen Themen? Die Präventionsexperten der Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen stehen an diesem Tag allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sowie der Region Hannover telefonisch für ihre Fragen zur Verfügung. Rufen Sie uns in der genannten Zeit unter der Telefonnummer 0511 109-1120 an.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell