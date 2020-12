Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Verdächtiger Koffer aufgefunden

Heidelberg-AltstadtHeidelberg-Altstadt (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag wurde in der Heidelberger Altstadt ein verdächtiger Koffer aufgefunden. Der Koffer war auf der Statue "Der Zeitungsleser" in der Hauptstraße, Ecke St. Anna-Gasse abgelegt worden. Durch die Polizei wurde daraufhin die Hauptstraße zwischen Bismarckplatz und Neugasse abgesperrt. Die Geschäfte wurden geräumt. Nach Eintreffen der Delaborierer des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg wurde die Absperrung auf den Bismarckplatz ausgeweitet. Hierdurch war auch Bahnverkehr der rnv beeinträchtigt. Um 15.13 Uhr wurde durch die Entschärfer Entwarnung gegeben- der Koffer war leer. Die Absperrungen konnten daraufhin aufgehoben und der Straßenbahnverkehr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell