Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen - B33 Lkr. VS) Frontalzusammenstoß fordert 3 Leichtverletzte (16.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Samstagabend kam es um 20.30 Uhr auf der B 33 in Villingen im Bereich der Abfahrt beim Landratsamt zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Im Ergebnis wurde hierbei eine 3köpfige Familie leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, musste aber aufgrund seines Alkoholkonsums eine Blutprobe über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Unfallverursacher fuhr an der Anschlussstelle in Höhe des Landratsamtes von Mönchweiler kommend von der B 33 ab. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der dortigen Rechtskurve kam er ins Schleudern und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Ein Ehepaar mit einem 3-jährigen Kleinkind an Bord wollte in diesem Moment auf die B 33 auffahren und kollidierte hierbei mit dem schleudernden Unfallverursacher. Durch den Aufprall erlitt die Familie leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16000.- EUR geschätzt, für die Dauer der Unfallaufnahme war die Auffahrt beim Landratsamt zeitweise voll gesperrt.

