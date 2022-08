Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kiosk

Bocholt (ots)

Aufgebrochen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag, 18.08.2022, zwei Hintertüren eines Kioskgebäudes am Bahnhof in Bocholt an der Hindenburgstraße. Es gelang den Tätern jedoch nicht, in den Verkaufsraum einzudringen. Die Tat spielte sich gegen 00.30 Uhr ab; Zeugen konnten eine Gruppe tatverdächtiger Jugendlicher beobachten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell