Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall

Römerberg (ots)

Am 05.02.2022 gegen 11:00 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Pkw-Hyundai die Viehtriftstraße in Römerberg. Dabei touchierter er einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Opel. Ein Sachschaden von insgesamt ca. 4000EUR entstand.

