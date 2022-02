Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungseinbruch in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Im Laufe des Samstagnachmittags/des frühen Abends am 05.02.2022, ereignete sich ein Wohnungseinbruch in Schifferstadt:

Unbekannte hebelten eine Balkontür in der Salierstraße auf, durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell