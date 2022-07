Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Drei Jugendliche versuchen offenbar Motorroller aufzubrechen - Vorläufige Festnahme

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (25.07.2022) drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 17 Jahren vorläufig festgenommen, die zunächst offenbar versucht hatten, einen geparkten Roller an der Suttnerstraße zu stehlen und anschließend einen Motorradhelm aus einem an der Wallensteinstraße geparkten Roller mitnahmen. Ein Zeuge beobachtete die Jugendlichen gegen 0.45 Uhr dabei, wie sie versuchten, den an der Suttnerstraße parkenden Roller aufzubrechen. Nachdem er sie daraufhin ansprach, rannten sie davon. Kurze Zeit später meldete ein weiterer Zeuge, dass drei Jugendliche in der Wallensteinstraße einen Koffer, der an einem Gepäckträger eines Rollers befestigt war, herunterrissen und gegen ihn traten bis er sich öffnete. Sie nahmen den Helm aus dem Koffer und rannten erneut davon. Alarmierte Polizeibeamte nahmen in der Folge die drei im Bereich der Adalbert-Stifter-Straße vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gaben die Beamten sie in die Obhut ihrer Eltern.

