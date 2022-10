POL-GF: Kontrolle in der Fußgängerzone

Hillerse (ots) - Am gestrigen Montagabend kam es in Hillerse zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-Jährige fuhr mit ihrem Auto von der "Rolfsbütteler Straße" in die "Ackerstraße", dabei fuhr sie über eine dortige Fahrbahnverengung und anschließend in einen Grundstückszaun. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Meinersen Atemalkoholgeruch bei der Frau fest. Eine Messung ergab einen Wert von 0,90 ...

