Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug beschädigt Hauswand

Nordhausen (ots)

Am Dienstagvormittag stellte ein 50-Jähriger aus Sachsen-Anhalt seinen Kia gegenüber einer Pizzeria ab. Hierbei sicherte er das Fahrzeug nicht ausreichend gegen das Wegrollen, sodass es die Fahrbahn Vor dem Hagentor führerlos querte und gegen eine Hauswand stieß. Sowohl am Kia, als auch an der Fassade entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

