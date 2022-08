LPI-NDH: Widerrechtlich Strom "getankt"

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Montagabend kam es an einer Tankstelle in Heiligenstadt zu einem Tankbetrug. Mit einem grauen VW fuhren die Täter an eine Zapfsäule, um das Fahrzeug im Wert von ca. 75 Euro zu betanken. Der männliche Fahrer bestieg nach dem Tankvorgang das Fahrzeug und entfernte sich nach dem Zusteigen seiner Beifahrerin in unbekannte Richtung. Die Anzeige wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld aufgenommen, welche nun nach den Tätern ermitteln ...

