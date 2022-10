POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Calberlah/ Meinersen (ots) - In Calberlah und Meinersen versuchten bislang unbekannte Täter in Wohnhäuser einzubrechen. In beiden Fällen misslang der Versuch. Im Tatzeitraum von Donnerstag, dem 22.09.2022 bis Mittwoch, dem 28.09.2022, versuchten die Täter ein Fenster eines Wohnhauses an der Dorfstraße in Calberlah aufzuhebeln. An der Terrassentür versuchten es die unbekannten Täter bei einem Wohnhaus im Immenweg in ...

