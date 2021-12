Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Kind gebissen

Am Dienstag wurde ein Zwölfjähriger in Kuchen von einem Hund verletzt.

Ulm (ots)

Der Zwölfjährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Freiheitstraße entlang. Etwa bei der Einmündung zur Walter-Kolb-Straße traf er auf zwei Frauen mit zwei Hunden. Einer fiel ihn an und biss ihn ins Bein. Der Bursche wurde verletzt. Die Beiden fragten ihn wohl noch, ob es ihm gut gehe, was der Zwölfjährige unter dem Eindruck des Geschehenen bestätigte. Zu Hause stellte die Mutter die leichten Verletzungen fest und rief einen Krankenwagen, der den Jungen in eine Klinik brachte. Dort versorgten ihn Ärzte. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die beiden Frauen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 07331/93270 zu melden.

Jürgen Rampf / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

