Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

Calberlah/ Meinersen (ots)

In Calberlah und Meinersen versuchten bislang unbekannte Täter in Wohnhäuser einzubrechen. In beiden Fällen misslang der Versuch.

Im Tatzeitraum von Donnerstag, dem 22.09.2022 bis Mittwoch, dem 28.09.2022, versuchten die Täter ein Fenster eines Wohnhauses an der Dorfstraße in Calberlah aufzuhebeln. An der Terrassentür versuchten es die unbekannten Täter bei einem Wohnhaus im Immenweg in Meinersen. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Sonntag dem 25.09.2022 und Donnerstag dem 29.09.2022.

Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in den Tatzeiträumen bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell