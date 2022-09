POL-GF: Pedelecs aus Schuppen entwendet

Grußendorf (ots) - Ein in der Waldstraße in Grußendorf abgestelltes Auto wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag erheblich beschädigt. Die Eigentümerin hatte ihren roten Chevrolet am Sonntag gegen 02:30 Uhr ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt. Etwa eine Stunde später musste sie Schäden am Fahrzeug feststellen. Der Lack war an mehreren Seiten durch Kratzer beschädigt, beide Außenspiegel waren aus der Verankerung gerissen und in einen Reifen wurde ein ...

