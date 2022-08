Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Europastraße

Konstanz (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, ist es auf der Europastraße zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 53-jährige Skoda-Fahrerin war auf der Europastraße in Richtung Grenzbachstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Grenzbachstraße kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Skoda und einem unbekannten Autofahrer, der seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten in die Grenzbachstraße fortsetzte. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grauen Golf mit KN-Kennzeichen gehandelt haben soll der durch den Unfall im Bereich der rechten Fahrzeugfront beschädigt sein müsste. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell