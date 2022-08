Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kind bei Unfall auf dem Egelseeweg verletzt

Konstanz (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall auf dem Egelseeweg am Samstag verletzt worden. Eine 28-jährige Autofahrerin bog vom Damaschkeweg nach links in den Egelseeweg ab. Dabei stieß sie mit einem 8-jährigen Jungen auf einem Fahrrad zusammen, der hinter seinem vorausfahrenden Vater in Richtung der Harder Gasse unterwegs war. Der Junge verletzte sich und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Höhe des am Fahrrad und Auto entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell