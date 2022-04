POL-SI: Täter klaut Tabakkarton - #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht von Donnerstag (07.04.2022) auf Freitag sind unbekannte Täter in Räumlichkeiten in der Straße "An der Sommerseite" in Siegen eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Büroräume, traten Türen ein und brachen einen Kaffeeautomaten auf. Es entstand erheblicher ...

