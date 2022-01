Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände sicher

Kehl/Lahr (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt. Ein französischer sowie ein irischer Staatsangehöriger, die an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurden, führten verbotenerweise ein Einhandmesser bzw. einen Schlagring mit sich. Auch ein türkischer Staatsangehöriger, der am Bahnhof in Lahr kontrolliert wurde, hatte einen Schlagring bei sich. Alle Personen müssen nun mit Anzeigen rechnen.

