Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen Kaffeeautomat und Büroräume auf - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Donnerstag (07.04.2022) auf Freitag sind unbekannte Täter in Räumlichkeiten in der Straße "An der Sommerseite" in Siegen eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Büroräume, traten Türen ein und brachen einen Kaffeeautomaten auf. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Siegener Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell