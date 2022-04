Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pkw überschlägt sich

Bad Laasphe (ots)

Am 09.04.2022, gegen 04:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer die K34 aus Richtung Bad Laasphe Oberndorf in Richtung Rüppershausen. Im Verlauf der Straße kam der Pkw des 22-Jährigen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. Dort überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der 22-jährige Fahrer, welcher sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug befunden hatte, wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-jährige alkoholisiert war. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der vollständig beschädigte Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

