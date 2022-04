POL-SI: Zeugen gesucht - Unbekannter klaut Laptop aus Schulbibliothek #polsiwi

Bad Berleburg (ots) - Am Mittwochmorgen (06.04.2022) ist eine 18-jährige Fußgängerin in Bad Berleburg von einem PKW erfasst und verletzt worden. Ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer war auf der Poststraße vom Nordkreisel in Richtung Sparkasse unterwegs. Die 18-Jährige betrat zeitgleich einen dortigen Fußgängerüberweg. Aus bisher ungeklärten Gründen übersah der 78-Jährige die Fußgängerin und erfasste sie mit ...

