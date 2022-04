POL-SI: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Siegen- Geisweid (ots) - Am Dienstagmorgen (05.04.2022) ist es gegen 08:15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Hofbachstraße in Siegen- Geisweid zu einem Küchenbrand gekommen. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich Fett in einer Pfanne. Bei dem Versuch des 38-jährigen Wohnungsinhabers dieses mit Wasser zu löschen gab es eine Explosion. Teile des Mobiliars und der Decke wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird ...

