Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Personen nach Verkehrsunfall verletzt #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Montagnachmittag (04.04.2022) ist es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der "Hauptstraße" in Erndtebrück gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem VW Passat die B62 von Bad Berleburg in Richtung Erndtebrück. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der 36-Jährige von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Daraufhin kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Ford. Durch den Zusammenstoß wurden der 36-Jährige, sowie eine 15-jährige und ein 17-jähriger Beifahrer verletzt. Die drei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 15.000 Euro. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell