POL-SI: Schlangenlinien überführen betrunkenen Rollerfahrer #polsiwi

Siegen (ots) - Am Wochenende hat ein unbekannter Täter in der Steinstraße in Siegen die Außenspiegel mehrerer PKW beschädigt. Gegen 7:45 Uhr alarmierten Zeugen am Samstagmorgen (02.04.2022) die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass insgesamt fünf Fahrzeuge am Fahrbahnrand betroffen waren. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Siegen bittet weitere Zeugen um ...

