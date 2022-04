POL-SI: Täter klauten hochwertiges Werkzeug aus Firmenfahrzeug -#polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots) - In der Zeit von Mittwochabend (30.03.2022, 16;45 Uhr) und Donnerstagmorgen (31.03.2022, 06:25 Uhr) sind ein oder mehrere Täter in Büroräume einer Baufirma eingebrochen. Die Unbekannten versuchten zunächst, die Eingangstür des Bürogebäudes im Bereich der Straße "An der Siegtalbrücke" aufzubrechen. Als dies nicht gelang, drang man über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Objekt ein. ...

