Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hoher Sachschaden nach Fettexplosion #polsiwi

Siegen- Geisweid (ots)

Am Dienstagmorgen (05.04.2022) ist es gegen 08:15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Hofbachstraße in Siegen- Geisweid zu einem Küchenbrand gekommen. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich Fett in einer Pfanne. Bei dem Versuch des 38-jährigen Wohnungsinhabers dieses mit Wasser zu löschen gab es eine Explosion. Teile des Mobiliars und der Decke wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird ersten Erkenntnissen nach auf ca. 10 000 Euro geschätzt. Der Mann wurde bei der Explosion leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

An dieser Stelle weisen wir noch einmal eindringlich darauf hin brennendes Fett niemals mit Wasser zu löschen. Dies kann lebensgefährlich werden! Bei brennendem Fett sollte eine Löschdecke verwendet werden!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell