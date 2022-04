Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Frau beschädigt PKW und flüchtet #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Mittwochmittag (06.04.2022), zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr, hat eine unbekannte Frau auf dem Parkplatz am Hauptmarkt in Siegen-Weidenau einen PKW beschädigt.

Ein Zeuge beobachtete die weibliche Person dabei, wie sie den Mercedes eines 34-Jährigen mit ihrem SUV touchierte und flüchtete.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat bittet, insbesondere den Zeugen, um Hinweise unter der der Rufnummer 02732/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell