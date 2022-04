Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Eine Person nach Verkehrsunfall verletzt #polsiwi

Wilnsdorf-Wilgersdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag (08.04.2022) hat sich gegen 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Wilnsdorf-Wilgersdorf ereignet, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 71-jähriger Volvo-Fahrer befuhr die Alleestraße in Richtung Rudersdorf und wollte in den Sangweg abbiegen. Ein 58-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr die Alleestraße in entgegengesetzter Richtung. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 71-Jährige den entgegenkommenden 58-Jährigen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Volvo-Fahrer wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell