POL-W: W Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Beteiligten

Am Samstagabend (08.10.2022) kam es gegen 21:50 Uhr in Wuppertal-Elberfeld auf der Straße Neumarkt zu einer Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Beteiligten. Bereits in den frühen Abendstunden des 08.10.2022 kam es auf dem Lichterfest in der Barmer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Die Gruppen beschlossen einvernehmlich sich in der Elberfelder Innenstadt erneut zu treffen. Bei dem Aufeinandertreffen in Elberfeld kam es sofort zu einer Schlägerei der kontrahierenden Gruppen. Es wurden unter anderem Stühle, Flaschen und Krücken eingesetzt. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen um die Hintergründe der Tat zu klären. (an)

