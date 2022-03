Feuerwehr Bochum

FW-BO: Fehlfunktion der Heizungsanlage eines Altenheims löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Bochum (ots)

Am Dienstagabend rückte die Feuerwehr Bochum mit einem Großaufgebot zu einem Altenheim am Luchsweg in Langendreer aus. Anrufer hatten einen Dachstuhlbrand gemeldet, am Ende war eine Fehlfunktion der Heizungsanlage Grund für den Großeinsatz.

Um 19.54 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich des Altenheims am Luchsweg in Bochum Langendreer. Aufgrund der Meldung wurden Einsatzkräfte aller drei Feuer- und Rettungswachen, die Löscheinheiten Langendreer und Nord der Freiwillige Feuerwehr sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes nach Langendreer alarmiert. Insgesamt waren über 70 Einsatzkräfte in den Einsatz eingebunden.

Vor Ort konnte als Grund für die starke Rauchentwicklung schnell ein Schornstein auf dem Dach des dreigeschossigen Gebäudes identifiziert werden. Aus diesem kam eine ungewöhnlich starke und dunkle Rauchwolke. Vorsichtshalber wurden die Bewohner der obersten Etage in untere Stockwerke gebracht und dort durch Pflegepersonal betreut. Mit Hilfe einer Drehleiter wurde der Dachbereich kontrolliert, einen Brand konnten die Einsatzkräfte nicht feststellen. Zudem ließ die Rauchentwicklung nach einiger Zeit von selbst wieder deutlich nach. Ein hinzugezogener Schornsteinfeger sowie ein Heizungstechniker kontrollierten die Heizungsanlage und den Schornstein, konnten aber auch keinen Brand feststellen. Vermutlich war eine Fehlfunktion der Ölheizung die Ursache für die Rauchentwicklung.

Nachdem somit eine weitere Gefahr ausgeschlossen war, konnten Bewohner in Ihre Zimmer zurückkehren. Um 21.15 Uhr war der Einsatz beendet.

