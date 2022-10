Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlangenlinienfahrt endet im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin wurde die Polizei am Mittwoch, 19. Oktober 2022, auf einen Autofahrer aufmerksam, der gegen 22.30 Uhr die Emil-Zimmermann-Allee in Erle in Richtung Buer in Schlangenlinien befuhr. Bei der Kontrolle des 27-jährigen Mannes aus Moldau konnten ein deutlicher Alkoholgeruch und weitere körperliche Auffälligkeiten wahrgenommen werden. Er lehnte einen freiwilligen Alkoholtest vor Ort ab. Die Beamten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland zwecks einer Blutprobenentnahme und für weitere Ermittlungen vorläufig fest. Dabei leistete der 27-Jährige Widerstand. Ein Beamter wurde leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig. Die Blutprobe konnte in der Polizeiwache in Bulmke-Hüllen durch eine Ärztin entnommen werden. Die Polizei fertigte Strafanzeigen, die Ermittlungen dauern an.

