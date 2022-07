Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - 2 geparkte Pkw angefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(RB) Am Samstagmorgen um 00:05 Uhr ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in der Straße Am Tiwitt in zwei am Straßenrand geparkte Pkw gefahren. Obwohl an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstanden ist, meldete sich der Unfallverursacher weder bei dem Besitzer der beiden Pkw, noch bei der Polizei und flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalles oder Personen die Hinweise zum Unfallverursacher oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter Tel. 05231 / 609-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei zu wenden.

