Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Alkoholisiert mit dem E-Scooter gestürzt

Lippe (ots)

(RB) Am frühen Samstagmorgen gegen 03:20 Uhr befuhr ein33-jähriger Lemgoer mit seinem E-Scooter den Radweg entlang der Herforder Straße im Bereich Lieme. Kurz nach der Einmündung in die Bielefelder Straße stürzte der 33-Jährige und verletzte sich dabei leicht. Die mögliche Ursache für den Sturz könnte in der Alkoholisierung des Scooter-Fahrers liegen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er muss nun ein Strafverfahren über sich ergehen lassen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell