Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Sonnenschirm mit Ständer gestohlen

Lippe (ots)

(RB) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter in der Langen Straße vom Außengelände eines dortigen Restaurants einen Sonnenschirm. Außerdem schnitten sie ein in den Boden eingelassenes Metallrohr ab, welches als Schirmständer fungierte. Hinweise zu Tätern und Tat nimmt die Kriminalpolizei unter Tel.: 05231 / 609-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell