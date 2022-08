Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falscher Polizeibeamter meldet sich am Sonntagabend ++ Einbruch in KiTa ++ Kellereinbruch im Mehrparteienhaus ++ Imbisswagen aufgebrochen ++ Unehrliche Finder ++

Rotenburg (ots)

Falscher Polizeibeamter meldet sich am Sonntagabend

Bremervörde. Mit seinem angeblichen Namen "Karl Siemens" und seiner Dienstnummer von der Kripo Bremervörde hat sich ein noch unbekannter Betrüger am Sonntagabend bei mehreren Bremervördern als Polizeibeamter vorgestellt. In alle Fällen wurde im Telefondisplay eine Bremer Telefonnummer angezeigt. Der Unbekannte berichtete von einem Überfall in der Nähe der Angerufenen. Beamte würden in der nächsten Zeit zu ihnen kommen und an der Haustür weitere Fragen stellen. Da die Masche des "falschen Polizeibeamten" allen bekannt war, beendeten sie ihre Gespräche rasch.

Einbruch in KiTa

Rotenburg. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind Unbekannte in das Gebäude der Kindertagesstätte Lönsweg eingestiegen. In der Einrichtung suchten die Unbekannten in allen Schränken nach Beute und brachen auch eine Bürotür auf. Ob sie tatsächlich etwas gefunden haben, ist noch unklar.

Kellereinbruch im Mehrparteienhaus

Bremervörde. Einen Schlagbohrer von Makita mit Zubehör und einen Akku-Staubsauger haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag aus dem Keller eines Mehrparteienhauses an der Stader Straße gestohlen. Dazu brachen sie eine Kellertür auf. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

Imbisswagen aufgebrochen

Nindorf. In der Nacht zum Sonntag zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr haben unbekannte Täter auf dem Hof einer Gaststätte an der Straße Zur Einigkeit einen Imbisswagen aufgebrochen. Zunächst bedienten sich die Einbrecher an Speisen und Getränken. Dann schafften sie einige Lebensmittel und eine Fritteuse heraus und transportierten sie auf einem Fahrrad ab. Ein Zeuge, der die Diebe davongehen sah, fand die Beute unweit vom Tatort. Sie dürfte den Tätern wohl zu schwer gewesen sein.

Einbrecher stehlen Bargeld

Lauenbrück. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Heckenweg eingebrochen. Es gelang ihnen eine Terrassentür durch ein auf Kipp stehendes Küchenfenster zu öffnen. Beim Durchstöbern der Küche fanden die Unbekannten etwas Bargeld und machten sich aus dem Staub.

Unehrliche Finder

Rotenburg. Eine kurze Unachtsamkeit ist für einen 22-jährigen Mann in der Nacht zum Sonntag teuer geworden. Beim Besuch einer Fast-Food-Filiale am Rönnebrocksweg hatte er sein Portemonnaie auf dem Autodach seines Freundes abgelegt und dann vergessen. Von dort fuhr man gemeinsam in Richtung Zeven. Als des 22-Jährige unterwegs das Missgeschick bemerkte, fuhr man sofort zurück nach Rotenburg. Auf der Fahrbahn der Hansestraße in der Nähe des Kreisels fand der junge Mann das mittlerweile geplünderte Portemonnaie. Es fehlten rund einhundert Euro Bargeld und eine Fahrkarte für den HVV mit einem Restwert von achthundert Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fundunterschlagung ein.

