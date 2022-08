POL-ROW: ++ Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall auf der Hansalinie ++ Gullydeckel auf dem Radweg - Polizei bittet um Hinweise ++ Bei der Verkehrskontrolle - Polizei findet Rauschgift und Geld ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall auf der Hansalinie

Elsdorf/A1. Am späten Donnerstagabend ist der Autobahnpolizei Sittensen eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin auf der Hansalinie A1 gemeldet worden. Die Frau sei nach Angaben eines Zeugen gegen 23.10 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Bremen bei einem Fahrstreifenwechsel seitlich mit einem anderen, noch unbekannten Fahrzeug kollidiert und im weiteren Verlauf in der Kurve der Anschlussstelle Elsdorf fast von der Fahrbahn abgekommen. In Elsdorf habe die Unfallfahrerin schließlich angehalten. Die hinzugerufene Streifenbesatzung der Autobahnpolizei erkannte bei der Aufnahme des Sachverhalts, dass die 24-jährige Fahrerin tatsächlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 1,9 Promille an. Die Frau musste später eine Blutprobe abgeben. Da sie angab, ihren Führerschein verloren zu haben, konnten die Beamten das Dokument nicht beschlagnahmen. Den Unfallschaden an ihrem Wagen schätzt die Polizei auf rund sechstausend Euro. Der andere Unfallbeteiligte ist der Polizei noch nicht bekannt. Er möge sich unter Telefon 04282/59414-0 bitte melden.

Gullydeckel auf dem Radweg - Polizei bittet um Hinweise

Unterstedt. Am Dienstagabend ist ein 58-jähriger Radfahrer auf dem Radweg an der Bundesstraße 215 kurz hinter dem Ortsausgang Unterstedt über einen Gullydeckel gefahren und gestürzt. Der Mann war gegen 22.30 Uhr in Richtung Rotenburg unterwegs, als er mit dem Hindernis kollidierte. Bei dem Sturz zog er sich eine Kopfplatzwunde und Abschürfungen zu. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Fehler beim Überholen - Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Eversen. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 215 sind am Donnerstagmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer hatte gegen 12.15 Uhr in Höhe der Einmündung zum Großen Weidenweg den vor ihm fahrenden Lkw eines 48-Jährigen überholen wollen. Dabei übersah er vermutlich, dass der Lastwagen von der Bundesstraße nach links in den Gemeindeweg abbiegen wollte. Bei der Kollision zogen sich der Unfallverursacher und dessen 25-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro.

Diebstahl aus Auto

Rotenburg. Vermutlich mehrere Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in der Straße An den Weiden einen VW Golf aufgebrochen. Dazu schlugen sie gegen Mitternacht zunächst die hinteren rechten Scheiben des an der Straße geparkten Fahrzeugs ein und öffneten dann dessen Kofferraum. Daraus nahmen die Unbekannten zwei Akkuschrauber des Herstellers Makita mit. Sie seien zu Fuß mit der Beute in Richtung Eschenweg geflüchtet. Die Polizei geht von einem Schaden von über zweitausend Euro aus.

Bei der Verkehrskontrolle - Polizei findet Rauschgift und Geld

Zeven. Vermutlich unter dem Einfluss von Amphetamin ist eine 38-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend in der Kirchhofsallee in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Im Gespräch mit der Frau erkannten die Beamten bei ihr einige Auffälligkeiten. Ein Urintest bestätigte später den ersten Verdacht. In ihrem BMW fand die Polizei unterschiedliches Rauschgift, unverzollte Zigaretten, Bargeld und andere Gegenstände, die auf möglichen Drogenhandel hindeuten. Die 38-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die gefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

