Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ladendieb reißt sich los und flüchtet ++ WhatsApp-Betrügereien bleiben ein Thema ++ Auffahrunfall mit Folgen ++ E-Biker stürzt auf Dieselspur ++ Wechselbetrug im Schuhgeschäft ++

Rotenburg (ots)

Ladendieb reißt sich los und flüchtet

Sottrum. Nach einem räuberischen Ladendiebstahl ist ein noch unbekannter Täter am Dienstagvormittag aus einem Discounter an der Straße Lienworth geflüchtet. Der etwa 30 Jahre alte Mann war gegen 11 Uhr vom Sicherheitsdienst dabei beobachtet worden, wie er Grillfleisch und Pesto ohne zu zahlen einsteckte. Als der Ladendetektiv den Unbekannten auf den Verdacht ansprach, riss er sich aus dem Griff des Mitarbeiters los und rannte davon. Der Täter habe ein graues T-Shirt und eine, bis zu den Knien reichende Hose getragen. Er trug auf dem Kopf ein Cappy und hatte einen Adidas-Rucksack bei sich. Hinweise bitte an die Sottrumer Polizei unter Telefon 04264/83646-0.

WhatsApp-Betrügereien bleiben ein Thema

Selsingen. 1897,10 Euro hat eine 61-jährige Frau in der vergangenen Woche bei einem WhatsApp-Betrug an einen Unbekannten überwiesen. Die Selsingerin hatte von ihrem angeblichen Sohn eine Nachricht erhalten, in der er seine "Mutter" für den Kauf eines Laptops dringend um die Überweisung des Betrages bat. Die Frau kam der Bitte nach und stellte kurz darauf fest, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war. Den Ermittlern der Rotenburger Polizei gelang es, einen Teil der Summe auf dem Online-Konto eines mutmaßlichen Mittäters zu sichern. In dieser Woche kam es zu weiteren Betrugsversuchen. Ein 61-Jähriger Rotenburger und eine 62-jährige Bremervörderin erhielten am Montag und am Dienstag jeweils WhatsApp-Nachrichten vom angeblichen Sohn. Die beiden fielen aber nicht darauf ein.

Auffahrunfall mit Folgen

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Harburger Straße sind am Dienstagabend drei junge Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 19-jährige Autofahrerin hatte gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW Caddy in Höhe der Einmündung zur Fuhrenstraße verkehrsbedingt bremsen müssen. Ein nachfolgender, 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Wagen der jungen Frau auf. Der Biker und sein Sozius wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen im Rettungswagen in das Diakonieklinikum. Die 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund siebentausend Euro.

E-Biker stürzt auf Dieselspur

Breddorf. Ein 43-jähriger E-Biker ist am Montagvormittag in der Ostersoder Straße auf einer Dieselspur ausgerutscht. Der Mann war gegen 7.40 Uhr mit seinem Pedelec durch den Kreisverkehr gefahren und auf der verschmutzten Fahrbahn zu Fall gekommen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Nach bisherigen Ermittlungen der Tarmstedter Polizei dürfte ein Linienbus für die Dieselspur verantwortlich gewesen sein.

Wechselbetrug im Schuhgeschäft

Visselhövede. Eine 56-jähriger Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts an der Goethestraße ist am Dienstagnachmittag auf einen Wechseltrick hereingefallen. Eine noch unbekannte Frau hatte gegen 15.30 Uhr Waren im Wert von 10 Euro mit einem 200 Euro-Schein bezahlen wollen. Nach dem Kauf war die Unbekannte mit dem Zustand der zurückerhaltenen Geldscheine nicht einverstanden und wollte sogar den Kauf rückgängig machen. Bei dem folgenden Hin und Her behielt sie unbemerkt einhundert Euro für sich und machte sich damit aus dem Staub.

Falsche Polizeibeamte ohne Erfolg

Wilstedt/Bothel/Gnarrenburg. Falsche Polizeibeamte haben sich Anfang der Woche bei mehreren Menschen im Landkreis gemeldet. Am Montagnachmittag klingelte das Telefon bei einer 58-jährigen Frau aus Wilstedt. Der Anrufer stellte sich als Polizist aus Bremen vor und berichtet von festgenommenen Einbrechern, bei denen man eine Liste mit weiteren, möglichen Opfer gefunden habe. Die Angerufene erkannte die Masche und legte auf. Am Dienstagmittag erhielt ein 53-jähriger Mann aus Bothel zunächst einen Anruf seiner angeblichen Tochter. Sie habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und benötige nun die Hilfe ihres Vaters. Dann habe eine falsche Polizistin das Gespräch übernommen. Auch in diesem Fall machte der Angerufene alles richtig und beendete das Telefonat. Gegen 15 Uhr meldete sich ein falscher Polizist bei einer 84-jährigen Gnarrenburgerin. Mit einer ähnlichen Geschichte versuchte der Anrufer von der Seniorin 33.000 Euro zu ergaunern. Als die tatsächliche Tochter zum Telefonat hinzukam, wurde auch dieses Gespräch beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell