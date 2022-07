POL-HA: Zeugen gesucht - Unbekannte setzten Mülltonnen auf Schulhof in Brand

Hagen-Mitte (ots) - Auf einer Baustelle in der Eppenhauser Straße kam es zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Am Mittwoch (27.07.2022) stellte ein 46-Jähriger fest, dass ein Vorhängeschloss durchgetrennt wurde. Es fehlten eine Flex sowie zwei Kabeltrommeln. Ein zweiter Baucontainer wies Hebelmarken auf, die Täter gelangten jedoch nicht in das Innere. Am Vortag gegen 17 Uhr seien die Baucontainer zuletzt unversehrt ...

