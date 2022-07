Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Baucontainer

Hagen-Mitte (ots)

Auf einer Baustelle in der Eppenhauser Straße kam es zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Am Mittwoch (27.07.2022) stellte ein 46-Jähriger fest, dass ein Vorhängeschloss durchgetrennt wurde. Es fehlten eine Flex sowie zwei Kabeltrommeln. Ein zweiter Baucontainer wies Hebelmarken auf, die Täter gelangten jedoch nicht in das Innere. Am Vortag gegen 17 Uhr seien die Baucontainer zuletzt unversehrt gewesen. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02331-986 2066 zu melden. (arn)

